Kim Kardashian: Der Beweis

Sie wirft ihre Schwangerschaftsvorsätze über Bord!

Auch Kim Kardashian ist nur eine ganz normale Mutter und wirft gute Vorsätze mal eben über Bord. Eine Quelle verriet nun gegenüber dem Star Magazin: „Sie kann einfach nicht aufhören, zu essen. Ihr Plan, sich während der Schwangerschaft gesund zu ernähren, hielt zwei Wochen lang. Kim hat einfach keine Willensstärke.“ Auch was ihre Schuhwahl betrifft ist die Reality-Queen weit von ihren eigentlich Zielen abgekommen und zeigte sich, statt in flachen Schuhen, auf High Heels, wie diese Bilder beweisen. Promi oder nicht, auch sie hat also mit ihrer Schwangerschaft und ihren Vorsätzen hart zu kämpfen.