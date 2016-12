Kim Kardashian: Der Beweis!

Tochter North West (1) ist total verzogen!

Diamant-Ohrringe zum ersten Geburtstag, Designerklamotten in Hülle und Fülle und ein Jetset-Leben quer durch die ganze Welt. Es scheint nichts zu geben, was North West von ihren Eltern Kim Kardashian und Kanye West nicht bekommt. Auch wenn sie mal keine Lust mehr hat zu laufen, wird sie eben einfach auf einem Koffer von Bodyguards quer durch den Flughafen gezogen. Bei diesem Luxusleben dürfte es keinen wundern, sollte aus diesem Wirbelwind mal eine verzogene Göre werden. Bleibt zu hoffen, dass Kim so einer Entwicklung noch rechtzeitig den Riegel vorschiebt.