Kim Kardashian: Bei diesen Kurven brechen nun auch die High Heels!

High Heel Panne!

Es ist kein Geheimnis, dass die wohl bekannteste TV-Diva Kim Kardashian während ihrer Schwangerschaft richtig an Kilos zugelegt hat. Trotzdem fühlt sie sich gerade in engen Body Suits so total wohl und auch auf High Heels kann nicht verzichtet werden. Doch ihre Zusatz-Kilos machen es ihr bei ihrer Schuhwahl alles andere als leicht. Gestern besuchte sie Ehemann Kanye West und zeigte sich im Trenchcoat von Haider Ackermann und kombinierte dazu Riemchenstilettos mit transparentem Acryl-Absatz, der ihr allerdings mächtig Probleme machte und unter ihrem Gewicht einfach abbrach. Ups! Mit Schwangerschaftspfunden sollte man eben doch nicht mehr alles tragen.