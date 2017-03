Kim Kardashian: Baby Nummer 2 ist unterwegs!

Schwanger!

Immer wieder hatte sie betont, wie sehr sie sich ein zweites Kind wünscht und nun scheint dieser Wunsch wirklich in Erfüllung zu gehen. Kim Kardashian ist wieder schwanger! Die Nachricht verkündete sie in einem Teaser ihrer Serie „Keeping up with the Kardashians“ und das nur kurz, nachdem sie und Ehemann Kanye West ihren ersten Hochzeitstag feierten. Ob ihre Erstgeborene North eine Schwester, oder einen Bruder bekommt, steht noch nicht fest und auch der Geburtstermin ist noch nicht bekannt. Auch Kims Mutter Kris Jenner ist überglücklich und schrieb zu der News: „Glückwunsch! Kann es kaum erwarten, euren neuen kleinen Käfer zu treffen! Ich freue mich so für euch!“.