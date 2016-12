Kim Kardashian & Alessandra Ambrosi: So feiern die Stars den „World Earth Day“!

Kim vs. Alessandra

Anlässlich des „World Earth Day“ postete Kim Kardashian heute dieses Foto und schreibt dazu: „Zu Ehren des „Tag der Erde“, hier ist mein bestes „Pflanzen-Selfie“ aus meinem neuen Buch „Selfish“, das am 5. Mai erscheint“. Klar, dass einige Fans das It-Girl kritisieren, so einen wichtigen Tag nur für die eigene Werbung zu nutzen, doch viele finden die Idee des „Pflanzen-Selfies“ auch sehr witzig. Ein neuer Instagram Trend vielleicht? Man wird sehen. Model Alessandra Ambrosio hingegen postet dieses süße Bild von Sohnemann Noah beim Toben im Wald und ruft damit ihre Fans auf, auf unseren Planeten Acht zu geben. Seit Jahren setzt sich das Model für den Umweltschutz ein und hatte im letzten Jahr sogar die Ehre, die Botschafterin des „Champions of the Earth Awards“ sein zu dürfen. Und das alles natürlich ehrenamtlich. Da könnte sich Kim Kardashian doch glatt mal eine Scheibe von abschneiden.