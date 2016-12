Kim Karadashian: Schwanger oder nur Schein-Schwanger?

Ihr Statement!

Ist Kim Kardashian in Wahrheit gar nicht schwanger? Das spekulieren jetzt jedenfalls amerikanische Medien und werfen der Reality-Queen vor, nur eine PR-Aktion gestartet zu haben. Der fehlende Babybauch im fünften Schwangerschaftsmonat ist Auslöser der Gerüchte, doch Kim bleibt gelassen. Auf Instagram kommentiert sie zu diesem Bild: „Nur für eine kurze Zeit in Paris, aber wer sonst würde mit mir alle meine Lieblingsspeisen essen und dann eine Schwangerschafts-Anprobe machen. Olivier Rousteing natürlich!“. Kim probiert für ihre kommenden Babybauch-Kurven also schon mal neue Outfits an. Da darf man ja mal gespannt sein.