Khloe Kardashian: Trauer um erschossenen Rapper-Freund Chinx!

Auf offener Straße niedergeschossen!

Khloe Kardashian und ihre Bruder Rob posteten vor wenigen Stunden diese Fotos von sich und Rapper Chinx, der gestern in den frühen Morgenstunden bei einer Straßenschießerei in Queens getötet wurde. Chinx gehörte zur Clique „Coke Boys“, der auch Khloes Ex-Freund French Montana angehört. „Wir kannten uns nur kurz aber es war eine tolle Zeit voller Erinnerungen, die ich immer schätzen werde. Ich vermisse dich Chinx.“, schreib Khloe auf Instagram. Chinx, der mit bürgerlichem Namen Lionel Pickens hieß, galt als talentierter Nachwuchsrapper in der Szene und wurde traurigerweise nur 31 Jahre alt.