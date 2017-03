Khloe Kardashian: Sie datet nun diesen heißen Frauenschwarm!

Neuer Mann an ihrer Seite!

Nach der On-Off-Beziehung zwischen Khloe Karadshian und Lamar Odom scheint Khloe nun endlich wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Gerüchten zu Folge soll sie den ehemaligen kanadischen Basketball-Star Rick Fox daten. Wir trafen Rick auf der Kinopremiere von Rapper Tygas neuestem Film „Dope“ und hakten natürlich nach. Seine Antwort: Ein breites Lächeln! Passen würde Rick auf jeden Fall zu ihr, denn erst kürzlich verkündete Khloe, dass sie die Nase voll von unreifen Kerlen hat. Mit ganzen 15 Jahren Altersunterschied dürfte sie, was das betrifft, in Frauenschwarm Rick wohl einen passenden Kandidaten gefunden haben.