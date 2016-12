Khloe Kardashian: Neues Buch

und noch mehr Geständinisse!

Nachdem das „Selfie“-Buch von Kim Kardashian ein riesen Erfolg wurde, will auch Schwester Khloe nachziehen. Anstatt aber jede Seite mit Fotos von sich zu füllen, gibt es bei ihr sogar was zu lesen! „Stark sieht nackt besser aus“, lautet der Buchtitel und genau so präsentiert sich die Kardashian-Schwester auch auf dem Cover – Nackt! Gerade in letzter Zeit musste sie wegen des Zusammenbruchs ihres Ex-Mannes Lamar Odom viel mitmachen und wen überrascht es da, dass es in ihrem Werk auch genau um ihn geht. Doch auch Optik ist ein großes Thema in ihrem Buch. Der Kampf mit den Pfunden und ihrem Selbstbild... Für alle Khloe-Fans auf jeden Fall ein Muss!