Khloe Kardashian: Neuer Look – alte Liebe?

Zurück zu Lamar Odom?

Khloe Kardashian überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur und setzt, wie ihre Schwester Kim Kardashian vor einiger Zeit, wieder auf blond! Und was sagt uns das? Neue Frisur – neuer Freund? Von wegen! Gerüchten zu Folge soll Khloe sogar wieder ihren Ex-Mann Lamar Odom daten! Angeblich soll sie große Angst gehabt haben ihn komplett zu verlieren und dann nie wieder zu sehen. Jetzt treffen sich beide seit einiger Zeit heimlich in Hotels. Zur Trennung kam es, da Lamar ein schweres Drogenproblem hatte - seit sechs Monaten ist der ehemalige Basketballstar jetzt aber clean und will beweisen, dass er ein neuer Mann ist, berichtet ein Insider dem OK-Magazin. Ob Khloes und Lamars alte Liebe jetzt wieder entflammen wird? Wir werden sehen.