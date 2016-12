Khloe Kardashian & Kendall Jenner: Sie wurden im Stadion ausgebuht!

Peinlich, peinlich!

Wo sie hinkommen herrscht eigentlich immer wilde Hysterie, doch nun mussten sich Khloe Kardashian und Kendall Jenner mal mit einer ganz anderen Fan-Reaktion auseinandersetzen! Als sich die beiden am Samstag ein Spiel der L.A. Clippers ansahen, wurden sie von der Stadion Kamera erwischt und groß auf die Leinwand projiziert. Doch was dann passierte dürfte den Zwei mehr als unangenehm gewesen sein. Das gesamte Stadion fing an, die Schwestern auszubuhen! Ein Grund könnte Khloes Ex-Mann Lamar Odom sein, der früher für den Verein spielte, doch warum genau sich alle auf einmal gegen die Kardashian Sprösslinge stellten ist unklar. Fakt ist aber, dass Khloe und Kendall locker blieben und sich ihren Frust nicht anmerken ließen!