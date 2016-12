Khloe Kardashian: Kardashian-Zickereien gegen Amber Rose!

Twitter-Zoff!

Sie zicken gern untereinander, doch mit ihrer aktuellen Twitter-Attacken gegen Amber Rose stellt Khloe Kardashian klar, dass die Familie Kardashian auch fest zusammen halten kann. Amber hatte sich in einem Interview negativ über die Beziehung von ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner und Rapper Tyga ausgelassen und Kylie als Baby beschimpft. Khloe holte daraufhin zum Gegenschlag aus und zitierte: „Ich war Stripperin seit ich 15 Jahre alt war‘, erzählte Amber Rose Foxx. Bitte mach dir keine Sorgen um meine Schwester, die wenigstens eine richtige Karriere hat“. Und so geht es seitdem munter hin und her. Kim Kardashian wollte sich bisher noch nicht zu dem Vorfall äußern. Bleibt abzuwarten, ob auch sie sich einmischen wird.