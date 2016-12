Khloe Kardashian: Ist sie tablettensüchtig?

Wirklich nur Vitamine?

Um sich fit zu halten und schlank zu werden, schuftet Khloe Kardashian täglich im Fitnessstudio und schmeißt dafür auch allerlei an Pillen ein. Das zeigt sie nun mit diesem Instagram Foto. „Vitamin Party“, schreibt sie dazu, doch sind so viele Tabletten überhaupt noch gesund? Mehr als 6 Pillen befinden sich in jedem einzelnen Tütchen und das sowohl für den Vor- und den Nachmittag! Da kommt bei einigen natürlich auch die Frage auf: „Sind das wirklich alles nur Vitamine?“. Wie ihre anderen Schwestern steht Khloe bekanntermaßen unter Dauerstress. Dreharbeiten, ihr Jetset-Leben, Partys und ihre Tätigkeiten als Geschäftsfrau zerren täglich an ihren Kräften. Wen würde es da also wundern, wenn sich doch der ein oder andere Muntermacher in so einem Tütchen verbirgt?!