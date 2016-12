Khloe Kardashian: Ihre Familie verreist

... doch sie bleibt bei Lamar Odom!

Für die Kardashians steht die Welt derzeit mal wieder Kopf. Lamar Odom, der Noch-Ehemann von Khloe Kardashian liegt seit mehreren Tagen im Krankenhaus und Medienberichten zu Folge, soll es kaum noch Hoffnung für ihn geben. Obwohl Khloe bereits seit Monaten getrennt von ihm lebt, weicht sie in dieser schweren Zeit nicht von seiner Seite. Gestern sahen wir den Rest ihrer Familie auf dem Weg zum Privatjet, mit dem sie Las Vegas für eine Weile verlassen wollten. Khloe war allerdings nicht dabei und auch auf ihrem Instagram-Account herrscht Funkstille. Die Familie scheint sich also vollkommen zurückzuziehen und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Kim Kardashian sogar ihre geplante Babyparty absagte um Khloe zu unterstützen.