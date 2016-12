Khloe Kardashian: French Montana fest in die Familie integriert!

Kylie Jenner bezeichnet ihn schon als Bruder!

Khloe Kardashians Mann Lamar Odom kämpft noch immer um sie und auch die Beziehung von ihr und French Montana hatte bereits zu Beginn mit bösen Gerüchte zu kämpfen. Angeblich würde French Khloe nur ausnutzen um seine Karriere zu pushen. Doch jetzt macht die 30-Jährige ernst und integriert ihn sogar nach und nach in ihre Familie. Dieses Foto postete heute ihre Schwester Kylie und schreibt dazu: „Echter großer Bruder, French Montana“. Scheint so als hätte der Rapper sich also schon einen festen Platz in der Kardashian-Familie gesichert.