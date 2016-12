Kesha: Wow, so sieht ihr neuer knallgrüner Hairstyle aus!

Cool oder daneben?

Kesha ist für wilde Looks bekannt, doch mit ihrer neuen Frisur setzt die Sängerin jetzt Maßstäbe! Auch Lily Allen, Kaley Cuoco und Kelly Osbourne sind Fans von farbigen Haaren, doch Kesha treibt diesen Trend so richtig auf die Spitze. Mit langer knalliger grüner Mähne zeigte sie sich nun am Flughafen von Los Angeles und gab dort ihren Fans entspannt Autogramme. Dazu trug sie eine große Retro-Sonnenbrille und eine Lederjacke, die über und über mit spitzen Nieten besetzt war. Kurze Shorts, Over-Knee-Stiefel und ein buntes Shirt vollendeten ihren chaotischen Rocker-Look. Typisch Kesha eben!