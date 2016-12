Kesha: Von Glamour keine Spur!

gewollt ungestylt!

Sängerin Kesha hat ihre Karriere kurzzeitig auf Eis gelegt und ließ kürzlich in Frankreich die Seele baumeln. Nun ist sie wieder zurück in Los Angeles und zeigte sich am Flughafen so gar nicht Hollywood-Like. Ihre große Sonnenbrille verdeckte ihre müden Augen und ihre Frisur wirkte chaotisch und schmuddelig. Ganz ohne Make-up, mit zerissener Jeans und Khaki-Jacke ließ sie sich trotzdem Zeit und machte mit ihren Fans ein Foto nach dem anderen. Der Grunge-Style scheint in letzter Zeit einer von Keshas Lieblingslooks zu sein und eignet sich natürlich perfekt zum Nachstylen.