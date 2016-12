Kesha: Ein sexy Kino-Film hat es ihr derzeit besonders angetan!

Kesha im Schwärmen!

Zusammen mit ihrem Freund Brad Ashenfelter genoss Kesha das Valentins-Wochenende bei der New Yorker Fashion Week und kehrte gestern wieder zurück nach Los Angeles. In kurzen schwarzen Shorts zeigte sie ihre langen sexy Beine und wirkte am Arm ihres Liebsten super glücklich und entspannt. Auf die Frage hin, ob sie bereits den Film „50 Shades of Grey“ gesehen hat, antwortet Kesha prompt: „Der ist so gut. Ich liebe ihn.“. Scheint als hätte Hauptdarsteller Jamie Dornan also einen Fan mehr dazu bekommen.