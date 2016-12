Kendall & Kylie Jenner: Halbschwestern von Kim Kardashian wollen raus aus ihrem Schatten!

Eigene Sendung!

Kylie und Kendall Jenner spalten sich immer mehr von ihren drei Halbschwestern Khloe, Kim und Kourtney ab. Zu mindestens im Fernsehen. Die beiden arbeiten nicht nur an einer eigenen Mode-Linie, sondern wollen nun auch ohne Kim und Co in einer eigenen Sendung zu sehen sein. Wann das ganze starten soll, steht noch nicht fest und auch ein offizielles Statement gibt es zu ihren Plänen noch nicht. Was Kim wohl dazu sagen wird? Schließlich steht ja gerade sie immer besonders gern im Mittelpunkt.