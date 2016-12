Kendall Jenner: Sie zeigt sich ganz natürlich und überrascht mit Sommersprossen!

So hübsch!

Kendall Jenner ist in der Modelwelt angekommen und da heißt es natürlich stets perfekt auszusehen. Dass es dafür aber nicht immer Make-up bedarf, beweist dieses Bild auf Instagram. Kendall mit einem süßen Schmunzeln und dazu komplett ungeschminkt. Dabei fällt auch zum ersten Mal auf, wie viele niedliche Sommersprossen die Schwester von Kim Kardashian eigentlich hat, die sie sonst immer nur unter Schminke versteckt. Unglaubliche 1,6 Millionen Klicks erntet das Model dafür bisher auf ihrer Wall! Scheint, als wenn ihre Fans so was gern öfter sehen würden!