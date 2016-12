Kendall Jenner: Model-Aus für die Kardashian-Schwester?

Kein Bock mehr auf Diät!

Kendall Jenner lebt den Traum jedes Models und läuft derzeit für die bekanntesten Designer der Welt auf der Fashion Week in New York! Doch trotz ihres Mega-Erfolgs machen Gerüchte die Runde, dass die 19-Jährige bereits ans Aufhören denkt. Vor allem die eiserne Dauer-Diät macht ihr zu schaffen, wie nun ein Insider gegenüber „Hollywood Life“ verriet: „Für Kendall ist der Druck riesig, immer schlank sein zu müssen. Obwohl sie mit so guten Genen gesegnet ist, muss sie immer Diät halten und genau darauf achten, was sie isst, damit sie dünn genug für die Magazine und Catwalks ist.“. Ein leben im Luxus und trotzdem voller Einschränkungen, verständlich wäre ihre Entscheidung für viele Fans sicherlich auf jeden Fall.