Kendall Jenner, Lily Collins & Co.: Die Looks der Stars auf der Pariser Fashionweek!

Mode in Paris!

Jeder wollte dabei sein und so gaben sich die Promis zur gestrigen Fashionweek in Paris die Klinke in die Hand. Model und „Keeping up with the Kardashians“-Star Kendall Jenner strahlte in einem weißen Hosenanzug und mit strengem Zopf nachdem sie für Chanel über den Laufsteg stolzierte. Lilly Collins war an diesem Tag zwar nur Zuschauerin, doch in ihrem transparenten Jumpsuit sorgte sie trotzdem für einen echten Hingucker! Natürlich ließen sich auch Topmodel Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend den Rummel in Paris nicht entgehen und präsentierten sich total verliebt und Händchenhaltend bei der Show von Designer Armani.