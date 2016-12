Kendall Jenner: Ihr Karriere-Aufstieg wird zur Nervenprobe!

Auf der Fashion Week New York!

Kritik sind die Kardashians ja gewöhnt, doch vor allem Kim Kardashians Schwester Kendall Jenner muss gerade ein mächtig dickes Fell haben. Gerade läuft sie auf der New York Fashion Week, doch ihren Erfolg gönnen ihr nicht alle Kolleginnen. Immer wieder muss sie sich gegen Mobbing und fiese Streiche zur Wehr setzen. Andere Models werfen ihr vor, für ihren Erfolg nie hart gearbeitet zu haben. Es hat also nicht immer einen Vorteil aus so einer berühmten Familien zu kommen!