Kendall Jenner: Heiße Fotos mit Justin Bieber!

Sind sie ein Paar?

Diese Fotos dürften einige Frauen so richtig neidisch machen. Kendall Jenner und Justin Bieber heizen die Gerüchte um eine Liebesbeziehung mit diesem Schnappschuss nun so richtig an. Justin oben ohne und Kendall nur im Bikini... so scheinen sich die Zwei richtig nahe zu kommen. Dazu ein lasziver Blick vom Karadshian-Sprössling und schon ist das Knistern zwischen den Beiden fast hörbar! Schon öfter sah man beide zusammen rumhängen, wie zum Beispiel in diesem Video: VIDEO

Hat sich aus ihrer Freundschaft nun also etwa mehr ergeben? Oder will Justin seine weiblichen Fans und seine Ex-Freundin Selena Gomez nur mal wieder in die Irre führen? Man wird sehen...