Kendall Jenner: Fast-Nippelblitzer in freizügiger Bluse!

Oh-la-la!

Kendall Jenner präsentiert sich in letzter Zeit immer freizügiger und das nicht nur bei Werbekampagnen wie dieser von Calvin Klein. Auch im Alltag zeigt die Halbschwester vom Kim Kardashian was sie zu bieten hat und riskierte mit dieser offenherzigen Bluse sogar fast einen Nippelblitzer. Obwohl es für sie beruflich steil Berg auf geht, scheint sie ihrer kleinen Schwester Kylie, die ständig mit Skandalen von sich Reden macht, in nichts nachstehen zu wollen. Ein wahrlich sehr gewagter Look!