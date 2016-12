Kendall Jenner: Ein Herz für Obdachlose!

Hier teilt sie ihr Sandwich

Kendall Jenner schwimmt gerade so richtig auf der Erfolgswelle und genießt ihr neues Model-Leben in vollen Zügen. Shoppen mit Promi-Freundinnen wie Gigi Hadid, tolle Designer-Klamotten und schnelle Autos. Trotzdem scheint die Schwester von Kim Kardashian nicht nur an sich selbst zu denken. Erst gestern wurde die 19-Jährige in ihrem schwarzen Vintage Camaro SS gesehen und überraschte mit dieser netten Geste: Kendall hielt neben einer Bushaltestelle, rief einen Obdachlosen zu sich ran und schenkte ihm ihr Sandwich! Nur eine kleine Aufmerksamkeit, doch das Model zeigt damit, dass Nächstenliebe auch für eine Kardashian kein Fremdwort ist.