Kendall Jenner: Dieser Formel-1 Star soll ihr neuer Freund werden!

Neue Liebe?

Kendall Jenner hat einfach kein Glück in der Liebe, doch das soll sich nun ändern. Jedenfalls wenn es nach ihrer Mutter Kris Jenner geht! Die hat bereits ihren nächsten Lover auserkoren und der ist kein Geringerer als Formal-1-Star Lewis Hamilton. Der Ex-Freund von Nicole Scherzinger verbrachte das ganze Rennwochenende zusammen mit Kendall und ihren Freundinnen, darunter auch Topmodel Gigi Hadid. Alle posteten Bilder der gleichen Yacht und schienen eine Menge Spaß gehabt zu haben. Auch beim Rennen unterstützten die Girls den Rennfahrer und posteten Schnappschüsse aus der Boxengasse. Doch hat Lewis in Wahrheit doch mehr ein Auge auf Gigi geworfen, anstatt auf Kendall? Das würde Mama Kris sicherlich so gar nicht gefallen!