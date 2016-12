Kendall Jenner: Busen-Grabscher in Cannes!

Wer geht Kendell hier an die Brüste?

Kendall Jenner feierte zusammen mit Freundin Hailey Baldwin in Cannes bei den Filmfestspielen und dass ihr Outfit scheinbar sehr gut ankam, beweist nun dieser Schnappschuss. Busen-Grabscher-Alarm bei der Kardashian Schwester! Doch wer packt hier so unerhört zu? Es ist „Victorias Secret“-Engel Josephine Skriver! Schon zuvor postet diese zusammen mit Hailey sexy Bilder aus ihrer Suite und schien an diesem Abend wohl gern auf Tuchfühlung gegangen zu sein. Kendall selbst postete leider selbst nichts von dem Abend, doch bei so einem Foto fragt man sich doch, welche sexy Bilder es da leider nicht ins Internet geschafft haben.