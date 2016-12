Kendall Jenner: Ausgelassene Stunden mit Kylie am Strand von Malibu!

Kendall schubst Kylie zu Boden!

Auch wenn sie mal nicht für „Keeping up with the Kardashians“ vor der Kamera stehen, zeigen Kendall und Kylie Jenner, dass sie so richtig Spaß zusammen haben können. Die kleinen Schwestern von Kim Kardashian genossen gestern zusammen die Zeit am Strand von Malibu und wirkten dabei wie zwei kleine Kinder beim Toben. Sie liefen um die Wette und schubsten sich gegenseitig in den Sand. Zum Glück waren die Bodyguards sofort zur Stelle, um Kylie dann wieder auf zu helfen. Neben all dem Spaß nahmen sich die beiden aber auch Zeit für ihre Fans, schossen Fotos mit ihnen und gaben Autogramme. Neben all den negativen Schlagzeilen der letzten Wochen, eine willkommene Abwechslung.