Kelly Osbourne: Schock-Geständnis live im Fernsehen!

Auch sie ist Krebs-gefährdet!

Kelly Osbourne schockte ihre Fans in der Talkshow „The Talk“ vor kurzem mit diesem Geständnis. Auch sie trägt, wie Schauspielerin Angelina Jolie, das Krebsgen in sich und leidet damit an einem erhöhten Risiko daran zu erkranken. Während sich Angelina bereits die Brüste amputieren und nun auch die Eierstöcke entfernte, ließ Kelly bisher die Finger von präventiven Operationen. Trotzdem meint sie: „Ich verstehe die Entscheidung vollkommen, sich präventiv operieren zu lassen und würde es später wahrscheinlich auch machen lassen, denn wenn ich Kinder habe, will ich da sein, um sie aufwachsen zu sehen.“.