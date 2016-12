Kelly Osbourne: Eine Spinne biss ihr in den Hals!

Krankenhaus!

grOh oh, da hat Kelly Osbourne ihren Fans aber einen mächtigen Schrecken eingejagt! Gestern veröffentlichte sie diesen Instagram-Schnappschuss von zahlreichen Blutkanülen und einer Transfusionsnadel und dokumentierte damit ihren ungeplanten Besuch in der Notaufnahme. Doch was ist passiert? Die Tochter von Ozzy Osbourne. erklärt: „Ich wurde von einer giftigen Spinne in den Hals gebissen - schon wieder!!! Seht, wie viel Blut sie mir abnehmen mussten.“ Schon im November musste sie sich wegen eines Spinnenbisses behandeln lassen. Wie es genau zu dem Vorfall kam behält Kelly bisher noch für sich, doch man kann nur hoffen, dass es ihr bald wieder besser gehen wird.