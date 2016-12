Katy Perry: Sie schmeißt eine Kinder-Party in ihrer Luxus-Villa!

Mädchentraum!

Katy Perry hat selbst zwar keine Kinder aber ohne kann sie auch nicht. In ihrer Villa in Los Angeles lud sie nun Freunde und deren Familie zu einer Kinder-Tee-Party am Pool ein und schien dabei eine Menge Spaß gehabt zu haben. Rosa Luftballons und viel Deko machten das ganze zu einem wahrem Mädchentraum. Katy selbst zeigte sich ein einer zitronenfarbenen Jacke und gab die perfekte Gastgeberin ab. Bei dieser Party wäre wohl jedes Kind gern dabei gewesen.