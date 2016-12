Katy Perry: Das denkt sie wirklich über ihr aktuelles „Forbes Magazin“ Cover!

"Man muss sich nicht schämen"

Katy Perry wurde vom Thron gestoßen und steht in diesem Jahr statt auf Platz 1 nur noch auf Platz 3 der aktuellen Forbes Liste der bestverdienensten Stars. Trotzdem ziert die Powerfrau aktuell das Cover der Zeitschrift und musste sich dafür schon einiges an Kritik anhören. Auf Instagram meint die Sängerin heute: „Hoffentlich ist dieses Cover eine Inspiration für Frauen, die zeigt, dass es ok ist, stolz auf seinen hart verdienten Erfolg zu sein und sich nicht dafür schämen zu müssen, dass man der Boss ist.“ Katy selbst besitzt lauf Medienberichten 178 Millionen Euro und ist sowohl Eigentümerin mehrerer Restaurants, einer Vodka-Marke, eines Fußball Teams, eines Parfums und einer Mode Kollektion. Eine Businessfrau wie sie im Buche steht also...