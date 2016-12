Katie Holmes: Bequem und unsexy statt glamourös am Morgen

Locker in Jogger!

Katie Holmes macht privat und auf den roten Teppichen dieser Welt eigentlich immer eine bombastische Figur, doch dass es nicht immer glamourös und sexy sein kann, zeigte sie kürzlich in Calabasas. Früh am Morgen, ohne Make-Up, dafür aber mit Sonnenbrille und bequemer Baggy, holte sie sich erst einen Kaffee bei Starbucks und anschließend noch eine Zeitung. Dazu trug sie Turnschuhe und eine braune schlichte Tasche. Nicht gerade der stylische Look, den man von ihr als Promi gewöhnt ist, doch so früh am Morgen verzeiht man ihr das wohl.