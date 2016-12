Kate & William: Das erzählten sie sich vor dem Krankenhaus!

Kurzer Auftritt mit Töchterchen!

Dieser Moment wurde von der Welt sehnsüchtig erwartet! Herzogin Kate Middleton und ihr Gatte Prinz William stellten nur 10 Stunden nach der Geburt ihre Tochter der Öffentlichkeit vor und strahlten dabei vor Glück. Ein Lippenleser verriet nun auch, warum ihr Auftritt so schnell vorbei war: Kate hatte Angst, dass ihrer Kleinen zu kalt werden könnte! Keine Interviews also für die Presse, so wie bei der Geburt von George. Schade eigentlich. Auch beim Verlassen der Klinik hielt sich die Familie nicht lange auf. Während Papa William die neue Prinzessin zum Auto trug, stieg Kate auf der anderen Seite ein und schon waren sie auch wieder verschwunden. Nun bleibt also nur noch ein großes Geheimnis zu lüften und das ist der Name des Mädchens! Wir halten euch darüber natürlich auf dem Laufenden!