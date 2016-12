Kate Middleton: Verrät sie hier das Geschlecht ihres Kindes?

Sie heizt Baby-Boy-Gerüchte mächtig an!

Wirft man in diesen Tagen einen Blick in das Königshaus von England, scheint sich alles nur noch um das Geschlecht des ungeborenen Babys von Kate Middleton zu drehen! Gerade erschien die 33-jährige in diesem schönen Baby-Blauen Mantel, in einer Einrichtung für behinderte Kinder in Kensington und heizte damit mächtig die Gerüchte um einen neuen Prinzen an! Bekommt der kleine George etwa ein Brüderchen? Kate selbst - im sechsten Monat schwanger - zeigte sich nichtsahnend. Angeblich sollen sie und ihr Mann Prinz William es selbst noch nicht wissen. Naja, in spätestens 3 Monaten wird man sehen, ob der babyblaue Mantel der richtige Hinweis war…