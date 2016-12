Kate Hudson: Umwerfendes Gala-Outfit bei der Michael Kors-Party!

Sexy in Schwarz und Weiß!

Wenn Designer Michael Kors seine „God´s Love We Deliever Golden Heart Award“-Gala schmeißt, zeigen sich die Promi-Damen natürlich auch nur in den schönsten Kleidern des Designers. Hingucker dieses Abends war mit Abstand Kate Hudson! Sie entschied sich für ein schwarz-weißes Dress mit Blumen-Print und Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Die gelben Louboutin High Heels setzten dazu einen farbigen Akzent und verliehen ihrem Style noch ein klein wenig mehr Finesse. Sexy, sexy... kein Wunder also, warum die schöne Schauspielerin von Michael Kors höchstpersönlich zum Wagen begleitet wurde.