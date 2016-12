Kate Hudson: Ist er der neue Mann an ihrer Seite?

Frisch verliebt

Im Dezember 2014 lösten Schauspielerin Kate Hudson und ihre Freund Matt Bellamy ihre Verlobung und gingen seit dem getrennte Wege. Doch lange einsam musste Kate nicht sein. Am Wochenende sah man die 36-Jährige wieder an der Hand eines anderen Mannes und dieser ist kein Unbekannter. Micheal Kives ist eigentlich Kates Agent, doch zwischen den beiden scheint es nun ernster geworden zu sein. Das jedenfalls lassen Bilder wie diese vermuten. Gut gelaunt und Hand in Hand verließen beiden den Nice Guy Club in Hollywood und fuhren zusammen davon. Ob es wirklich Liebe zwischen ihnen ist, bestätigten sie bisher noch nicht, doch Kate wäre es auf jeden Fall zu wünschen.