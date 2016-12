Karrueche Tran: Rache-Post an Chris Brown auf Instagram!

"Unsere Beziehung ist vorbei, weil du nicht loyal warst!"

Lange Zeit schwieg Karrueche Tran über ihre Beziehung und ihr Liebesaus mit Sänger Chris Brown, doch nun scheint sie die Nase voll zu haben. Angeblich würde Chris ihr immer noch nachstellen und sie mit Geschenken nur so überschütten! Das verriet sie in einem knallharten Instagram-Posting an Chris und meint außerdem: „Mein Interview mit 'Access Hollywood' drehte sich nicht komplett um dich. Sie haben eine Frage gestellt und als reife Erwachsene habe ich geantwortet. Ich werde nicht vor etwas zurückschrecken, das ich selbst durchlebt habe. Ich spreche über mein Leben und meine Erfahrungen, nicht über dich und ich mache dich auch nicht schlecht (obwohl ich das ganz leicht könnte). Sei nicht sauer auf mich, denn unsere Beziehung ist vorbei, weil du nicht loyal warst. (...) Ich wünsche dir und der wundervollen Royalty alles Gute.“. Vor allem ihr letzter Satz ruft bei einigen Fans Skepsis hervor, denn Royalty ist Chris` Tochter, die aus einem Seitensprung hervorging. Meint Karrueche ihre Worte also ernst, oder spricht aus ihren letzten Zeilen die Verbitterung? Wer weiß...