Kaley Cuoco: Scheidung von Ryan Sweeting!

Alles aus!

Es war die Traumhochzeit schlechthin: Kaley Cuoco und Tennis-Profi Ryan Sweeting gaben sich nach 6 Monaten Beziehung überraschend das Ja-Wort und teilten diesen besonderen Moment mit ihren Fans. Doch heute, nur 21 Monate später, steht ihre Ehe vor dem Aus. Gründe für die Trennung nannten die beiden nicht, doch Gerüchte behaupten, dass Kaley Ex Johnny Galecki damit zu tun haben soll. Immerhin stehen sich Kaley und er auch heute nach nahe. Ein Dorn in Ryans Auge? Man weiß es nicht, doch fest steht, dass Kaley bereits alle Bilder ihres Mannes auf Instagram löschte und er selbst sogar seinen ganzen Account. Zwischen den zwei scheint also Eiszeit zu herrschen!