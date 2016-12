Justin Timberlake: Ehefrau Jessica Biel bringt erstes Kind zur Welt!

Es ist ein...

Am 11. April hatte das lange Warten für Sänger Justin Timberlake und seine Frau Jessica Biel endlich ein Ende. In Los Angeles kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Laut dem „People“ Magazin ist es ein Junge und auch ein weiteres Geheimnis wurde bereits gelüftet. Der Timberlake-Sprössling wird auf den Namen Silas Randall hören, doch ein erstes Foto von ihm bekam man leider noch nicht zu sehen. Erst im Januar zu Justins 34. Geburtstag machte das Paar die Meldung über die Schwangerschaft via Twitter offiziell bekannt. Seit 2007 sind Justin und Jessica ein Paar und seit 2012 auch verheiratet. Nun scheint ihr Familienglück wohl vollständig zu sein.