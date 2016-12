Justin Bieber: Tolle Aussichten!

Justin splitternackt auf Instagram!

Justin Bieber urlaubt derzeit mit Freunden auf Bora Bora und scheint sich dort keinerlei Gedanken um Paparazzi machen zu müssen. Vollkommen nackt entspannt er auf seiner Privatyacht und schickt von dort sogar Fotogrüße. Seine weiblichen Fans kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn der Sänger präsentiert sich von Kopf bis Fuß im Adams Kostüms. Innerhalb von nur 6 Stunden sammelte das Bild sage und schreibe über 1,2 Millionen Likes und 357.000 Kommentare! Klar, denn so zeigefreudig hat man den Ex von Selena Gomez wohl selten gesehen. Tolle Aussichten also für seine weiblichen Fans!