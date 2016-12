Justin Bieber: So teuer ist sein Skate-Board-Style wirklich!

Style-Check!

Schwarze Skinny-Jeans, ein übergroßer dunkelblauer Hoodie, Basecap und karierte Sneaker, so lässig zeigte sich Justin Bieber kürzlich vor einer Polizei-Station in Beverly Hills und lieferte dort Fans und Paparazzi eine coole Skateboard-Show! Doch wer diesen coolen Look nachstylen will, muss ordentlich in die Tasche greifen. Während seine Sneaker von Vans mit 145€ noch im Rahmen liegen, muss man für seinen Designer Hoodie von „Off-White“ schon stolze 450€ auf den Tisch legen. Für Justin aber natürlich alles nur Schnäppchen.