Justin Bieber: So krass feierte er seinen 21. Geburtstag!

Mit neuer Frau an der Seite gesichtet!

Justin Bieber ließ es zu seinem 21. Geburtstag so richtig krachen und feierte gleich eine ganze Woche am Stück. Nachdem in Miami bei seiner Party im Hotel sogar die Polizei kommen musste, ging es am nächsten Abend in den „Nice Guy Club“ in Hollywood. Dort zeigte sich Justin mit schwarzem Hut und Lederjacke und drängte sich durch wartende Paparazzi und Fans. Der Höhepunkt der Feierlichkeit fand dann in Las Vegas statt und dort wurde der Ex-Freund von Selena Gomez schließlich auch an der Seite einer unbekannten Blondine gesichtet! Nur eine Party-Romanze oder hat Justin sich etwa endlich neu verliebt? Man wird sehen...