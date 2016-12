Justin Bieber: Nutzt er Hailey Baldwin nur aus?

Selena Gomez ließ ihn abblitzen – jetzt sucht er Trost!

Nachdem seine ON/OFF-Liebe Selena Gomez ihn bei einem Dinner in Beverly Hills eiskalt hat abblitzen lassen, scheint Justin Bieber sich wieder mit Model Hailey Baldwin hinweg zu trösten! Gerade wurden die beiden in einem Cafe in West Hollywood gesichtet, allerdings war Hailey ziemlich enttäuscht darüber, dass Bibs sich zuvor heimlich mit Selena getroffen hat und hat deswegen zeitweilig sogar den Kontakt zu ihm abgebrochen. Kein Wunder, nach ihrem gemeinsamen Neujahrs-Trip in die Karibik wird der schönen 18-jährigen nämlich eine kleine Verliebtheit gegenüber dem Sänger nachgesagt! Mal sehen wann es Hailey allerdings reichen wird, immer nur das Trostpflaster für Justin zu spielen!