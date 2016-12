Justin Bieber: Nach HIV-Erkrankung von Charlie Sheen!

Justin meidet Charlie!

Charlie Sheen soll laut Gerüchten seit Jahren mit HIV infiziert sein, doch erst jetzt wurde seine Krankheit bekannt. Für Promis wie Justin Bieber der Anlass nun einen großen Bogen um den Schauspieler zu machen. Beide waren zusammen in der „Today Show“ eingeladen, doch Justin wollte Charlie mit allen Mitteln aus dem Weg gehen. Er ließ seine Kabine weit weg verlegen und sich von seinem Team abschirmen. Persönlich äußerte sich der Sänger nicht zu den Gerüchten, doch dass er mit Sheens Skandalen und der ganzen Negativpresse auf keinen Fall in Berührung kommen will ist für viele wohl verständlich.