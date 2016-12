Justin Bieber: Internationaler Haftbefehl für Justin Bieber!

Muss er in den Knast?

Jetzt wird es so richtig ernst für Justin Bieber. Argentiniens Justiz lässt den Sänger per internationalem Haftbefehl suchen, wie kürzlich bekannt wurde. Hintergrund ist ein Vorfall in Buenos Aires zu dem der Teenie-Schwarm aussagen soll, das bisher aber immer wieder verweigert hat. Im Jahr 2013 sollen seine Begleiter beim Verlassen eines Clubs einen Paparazzo geschlagen haben, als der versuchte, Fotos von Justin zu machen. Unklar ist bisher, ob Justin seine Bodyguards sogar dazu aufgefordert hatte. Der Zwischenfall wurde halb auf Video aufgezeichnet. Zuvor soll Justin dazu noch die Rechnung im Club in Höhe von 500 Euro nicht beglichen haben.