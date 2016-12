Justin Bieber: Heißer Sommer!

Oben ohne beim Skateboarden!

Justin Bieber hat gerade allen Grund zur Freude, denn wie jetzt bekannt wurde, wurde sein Haftbefehl in Argentinien aufgehoben. Grund für die Strafe war eine Prügelei zwischen Justins Bodyguards und einem Paparazzi 2013 vor einem Nachtclub. Der Sänger zeigte sich gestern demnach auch völlig entspannt in Beverly Hills beim Skatboard und präsentierte sich zur Freude der Fans dabei sogar oben ohne. An seinem Move muss er zwar noch etwas arbeiten, doch immerhin hat er nun eine Sorge weniger im Leben.