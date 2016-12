Justin Bieber: Heimliche Hochzeit?

Wartet er hier auf seine Braut?

Bei Justin Bieber läuft es in Sachen Liebe alles andere als rund. Nach seiner On-Off-Beziehung mit Selena Gomez machte er nur noch mit Affären von sich reden und scheint dabei wahrlich kein Kostverächter zu sein. Doch hat er sich nun heimlich verliebt und sich sogar blitzschnell vor den Traualtar gewagt? Auf Instagram präsentiert der Sänger dieses Bild von sich vor einem romantisch beleuchteten Hochzeits-Pavillon und schreibt dazu: „Alles was mir fehlt, ist eine Braut.“ Seine weiblichen Fans dürfen also aufatmen, denn Justin scheint immer noch auf der Suche zu sein und es dann sogar ziemlich ernst zu meinen. Ob nun also Schluss mit seinen Kurzzeit-Affären ist und er sich bald wirklich fest bindet, wird man wohl in naher Zukunft sehen. Zu wünschen wäre es ihm aber auf jeden Fall.