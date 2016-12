Justin Bieber: Genervt von seinen Fans

Harte Ansage!

Justin Bieber landete mit seiner neuen Single „What do you mean“ an der Spitze der Charts. Zur Veröffentlichung des Songs, war er auf großer Promotour. Klar, dass seine Fans völlig durchdrehten, wenn sie ihren Lieblingssänger sahn. Doch Justin ist der Trubel um seine Person zu viel geworden. Auf Snapchat beschwerte er sich nun über das Verhalten seiner Fans: „Die Art, wie ihr mich ansprecht, wenn ihr ein Foto mit mir wollt, entscheidet, ob ich das Foto machen lasse oder nicht. Wenn ich irgendwo ankomme, oder aus einem Wagen aussteige und ihr mich fragt, ob ihr ein Foto mit mir haben könnt, ich aber einfach weitergehe, so heißt das, dass ich wahrscheinlich gerade kein Foto machen möchte. Wenn ihr daraufhin lauter schreit, erhöht das eure Chancen auf ein Foto nicht unbedingt.“ Na, hoffentlich nehmen sich seine Fans diese Worte zu Herzen.